Frederico Silva nos quartos de final do challenger de Kaohsiung

O tenista português Frederico Silva qualificou-se esta quinta-feira para os quartos de final do challenger de Kaohsiung, em Taiwan, ao derrotar o polaco Kamil Majchrzak, primeiro cabeça de série.Frederico Silva, 246.º do mundo, derrotou o polaco, 84.º, por 7-6 (7-3), 7-5, em uma hora e 57 minutos, para atingir pela quarta vez esta temporada os quartos de final de um torneio do circuito challenger.Na próxima ronda, o português vai jogar com o vencedor do encontro entre o anfitrião Jason Jung, sexto cabeça de série, e o australiano Alex Bolt, nono.