Frederico Silva nos quartos de final do challenger de Toulouse Tenista, de 27 anos, vai disputar o acesso às meias-finais do torneio em terra batida com o francês Titouan Droguet





• Foto: Millennium Estoril Open