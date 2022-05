Frederico Silva nos 'quartos' do 'challenger' de Tunes

O tenista português Frederico Silva qualificou-se esta quarta-feira para os quartos de final do 'challenger' de Tunes, ao derrotar o espanhol Carlos Sánchez Jover em dois sets.

No encontro da segunda ronda do 'challenger' tunisino, o tenista das Caldas da Rainha, de 27 anos, bateu o 432.º classificado do 'ranking' ATP com os parciais de 6-3 e 7-6 (8-6), em uma hora e 58 minutos.

Frederico Silva, 262.º jogador mundial, continua a dar bons sinais no seu regresso à competição, após três meses parado devido a uma lesão no ombro esquerdo: depois de sofrer o 'break' quando servia para fechar o encontro com 5-4 no marcador, 'sobreviveu' à reação de Jover e garantiu o triunfo ao terceiro 'match point'.

Nos quartos de final em Tunes, 'Kiko' vai defrontar o vencedor do embate entre o chinês Zhang Zhizhen e o espanhol Nikolás Sánchez Izquierdo.