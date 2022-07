Frederico Silva perde na 2ª ronda do Porto Open enquanto que dupla Borges/Cabral avança

O tenista português Frederico Silva foi esta quarta-feira eliminado na segunda ronda do quadro de singulares do Porto Open, a decorrer no Complexo Desportivo do Monte Aventino, enquanto Francisco Cabral/Nuno Borges e Daniel Rodrigues/Pedro Araújo venceram nos pares.



O jogador das Caldas da Rainha, número 269 no 'ranking' ATP, não conseguiu resistir ao britânico Aidan McHugh (356.º ATP) e, ao fim de duas horas e seis minutos, cedeu a qualificação para os quartos de final do torneio português do ATP Challenger Tour, por 7-6 (7-5) e 6-1.

Eliminado Frederico Silva, apenas Daniel Rodrigues mantém a representação nacional na prova, tendo agendado para quinta-feira o desafio de apuramento para os quartos de final com o francês Hugo Grenier, quinto cabeça de série.

Ao contrário da competição de singulares, a representação portuguesa no quadro de duplas continua forte, depois de Francisco Cabral, 67.º colocado na hierarquia de pares, e Nuno Borges ultrapassarem os russos Evgeny Donskoy e Andrey Kuznetsov, pelos parciais de 5-7, 6-1 e 10-8.

Assim como o par campeão do Estoril Open, que disputou a segunda ronda de pares de Wimbledon, Daniel Rodrigues e Pedro Araújo também garantiram a manutenção no Porto Open, ao derrotarem os bolivianos Boris Arias e Federico Zeballos, por 4-6, 6-4 e 10-7.