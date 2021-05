Frederico Silva perde na primeira ronda do Challenger de Zagreb

Frederico Silva, número três nacional, foi esta terça-feira afastado pelo argentino Leonardo Mayer do Open de Zagreb, torneio de categoria 80 do Challenger Tour, ao perder na primeira ronda em três 'sets'.

O jogador natural das Caldas da Rainha, número 170 do 'ranking' ATP, perdeu diante o experiente adversário, de 33 anos, que figura na 159.ª posição da hierarquia mundial, com os parciais de 6-3, 6-7 (4-7) e 6-3, ao cabo de três horas e oito minutos de encontro.

Depois de apenas uma quebra de serviço ter sido o suficiente para decidir a primeira partida a favor de Mayer, Frederico Silva, no segundo 'set', fez o 'break' primeiro e, mesmo tendo sofrido o contra 'break', impôs-se no 'tie-break' e levou a decisão do encontro para o terceiro parcial.

A quebra de serviço logo de entrada e a desvantagem inicial no marcador (0-3) foi, contudo, determinante para o caldense, de 26 anos, que não conseguiu mais recuperar e evitar a derrota ao terceiro 'match point' enfrentado.

Consumado o desaire de Frederico Silva, que atingiu esta semana o melhor 'ranking' da carreira, após ter disputado os quartos de final no 'challenger' de Praga, o Zagreb Open fica sem nenhum representante nacional, já que Pedro Sousa (111.º ATP) havia sido igualmente eliminado na estreia pelo peruano Juan Pablo Varillas, por 7-6 (7-4) e 7-5.