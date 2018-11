Frederico Silva qualifica-se para a segunda ronda do torneio de Bangalore

O tenista português Frederico Silva qualificou-se esta terça-feira para a segunda ronda do challenger de Bangalore, ao vencer o sérvio Danilo Petrovic em três 'sets', na estreia no torneio indiano em piso rápido.Frederico Silva, 292.º classificado do ranking mundial, venceu o primeiro 'set' por 6-3, mas o sérvio, 296.º da hierarquia, impôs-se no segundo parcial pela mesma margem, antes de o português fechar o encontro, com 6-4, após duas horas e dois minutos de confronto.Na segunda ronda, equivalente aos oitavos de final, Frederico Silva vai defrontar o vencedor do jogo entre o sueco Elias Ymer e o alemão Daniel Masur, 132.º e 291.º classificados do ranking ATP, respetivamente.