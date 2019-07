Frederico Silva segue para os oitavos de final do torneio de Praga

O tenista português Frederico Silva qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do torneio de Praga, ao vencer o brasileiro Rogério Dutra Silva na segunda ronda da prova checa do circuito challenger em terra batida.





Frederico Silva, 298.º do ranking mundial, impôs-se em dois sets ao 10.º cabeça de série do torneio e 227.º classificado da hierarquia ATP, pelos parciais de 7-6 (7-1) e 7-5, após duas horas e 18 minutos de confronto.Nos oitavos de final do torneio de Praga, o tenista português vai defrontar o vencedor do encontro entre o croata Nino Serdarusic, 272.º do ranking, e o alemão Mats Moraing, número 166 do mundo.