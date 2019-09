Frederico Silva vence na primeira ronda do Challenger de Kaohsiung

O tenista português Frederico Silva qualificou-se es para a segunda ronda do Challenger de Kaohsiung, em Taiwan, ao vencer o tenista da casa Tung-Lin Wu, em dois 'sets'.Frederico Silva, 246.º do mundo, garantiu o triunfo diante de Tung-Lin Wu, 238.º, com os parciais de 7-6 (7-3) e 6-3, ao fim de uma hora e 25 minutos de encontro.Na segunda eliminatória o português vai defrontar o japonês Yosuke Watanaki, 229.º do mundo e 15.º pré-designado.Ainda esta terça-feira, também em Taiwan, entra em ação na primeira eliminatória Gonçalo Oliveira, que defrontará o indiano Saci Kumar Mukund.