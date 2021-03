Garbiñe Muguruza conquista torneio do Dubai

A tenista espanhola Garbiñe Muguruza conquistou este sábado o torneio do Dubai, o oitavo título da carreira, ao derrotar a checa Barbora Krejcikova, por 7-6 (8) e 6-3, ao fim de duas horas e nove minutos.

A atual 16.ª classificada da hierarquia WTA não começou o encontro da melhor maneira, permitindo um 'break' logo a abrir, mas conseguiu reagir para vencer o primeiro parcial, num 'tie-break' renhido e que chegou a estar na 'mão' da checa (63.ª do ranking).

No segundo 'set', Muguruza teve um jogo mais consistente e não permitiu qualquer quebra de serviço, confirmando o triunfo no primeiro confronto diante desta adversária e consequente oitavo título do seu palmarés, quase dois anos depois do último, quando levantou o troféu no torneio de Monterrey, México.