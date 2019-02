Garbiñe Muguruza lança sos de ajuda à Venezuela

Garbiñe Muguruza, tenista espanhola de 25 anos e vencedora de dois Grand Slams, foi a mais recente desportista a vir publicamente solidarizar-se com o povo venezuelano, que atravessa uma grave crise política e social, entre o governo do presidente Nicolás Maduro e a oposição liderada pelo autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó.

A número 19 do ranking mundial nasceu em Caracas e pediu ajuda à população "SOS Venezuela", escreveu Muguruza nas redes sociais, acompanhado com uma foto de apoio. "Estamos todos contigo, Venezuela. Uma imagem vale mais do que mil palavras", acrescentou a tenista espanhola, que tem como principais títulos Roland Garros’2016 e Wimbledon’2017.

Muguruza decidiu há alguns anos competir com as cores de Espanha, nação onde chegou ainda muito criança, mas mantém uma estreita relação com a Venezuela, país de origem da sua mãe (pai é espanhol).

Muguruza já foi líder mundial do ranking WTA, quando em setembro de 2017 surgiu no primeiro posto da hierarquia.