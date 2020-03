Garín vence Indian Wells virtual e Kyrgios dispara: «A coisa mais ridícula que já vi»

As redes sociais da Tennis TV promoveram uma votação sobre quem ganharia o Indian Wells, uma competição da ATP Masters que foi adiada para 2020. Os fãs da modalidade votaram e escolheram, por larga margem, como vencedor, Christian Garín. O chileno de 23 anos estava em grande forma quando o ténis foi interrompido pela pandemia de coronavírus. Garín estreou-se no top 20 ATP. As vitórias em Córdoba e no Rio de Janeiro aumentaram a popularidade do atleta que ficou bem patente nesta votação.





No entanto, nem todos gostaram da notícia. Nick Kyrgios, por exemplo, classificou toda esta brincadeira como "a coisa mais ridícula" que já viu.