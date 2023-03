Gastão Elias alcança melhor vitória do ano

Gastão Elias alcançou esta sexta-feira a sua melhor vitória de 2023 (e uma das melhores dos últimos anos), ao fazer uma exibição de altíssimo nível para garantir um lugar nas meias-finais do Challenger de Girona. O número 222 do ranking ATP brilhou para derrubar o espanhol Jaume Munar (66.º) e quebrar o enguiço após ficar nos ‘quartos’ em três Challengers consecutivos nas semanas anteriores.O tenista da Lourinhã, de 32 anos, que não vai jogar o Millennium Estoril Open (não recebeu wild card) bateu o espanhol com os parciais 7-6(8) e 6-3, em pouco menos de duas horas, demonstrando grande nível e também enorme capacidade mental para resistir aos momentos duros. A primeira partida foi um exemplo disso mesmo, já que o português abriu para 4-1 e viu Munar reagir até ao 4-4, não havendo mais oportunidades até ao tie-break. Aí, Gastão salvou dois set points no serviço do espanhol e resolveu à segunda oportunidade. O segundo set acabou por ser controlado de forma tranquila.Elias vai defrontar esta sábado Pedro Martínez (ex-top 50), num dia em que João Sousa e Francisco Cabral já não vão entrar em court, depois de terem sido derrotados nas meias-finais de pares. A dupla nacional perdeu com os indianos Yuki Bhambri e Saketh Myneni, por 6-4, 5-7 e [10-2] e agora segue para o Millennium Estoril Open. Sousa jogará singulares e pares ao lado de Dominic Thiem, ao passo que Cabral defenderá o título de duplas na companhia de Nuno Borges.