Gastão Elias apura-se para as meias-finais do challenger de Forli

O português Gastão Elias garantiu esta quinta-feira a qualificação para as meias-finais do challenger de Forli, em Itália, ao eliminar nos quartos de final o jogador da casa Raul Brancaccio, em dois sets.

Naquele que foi o primeiro encontro entre ambos, o jogador natural da Lourinhã, número 250 no ranking ATP, mostrou-se a um nível superior e derrotou o jovem adversário, de 24 anos, que figura no 336.º lugar na hierarquia mundial, por 6-2 e 6-3.

Depois de entrar determinado em court e alcançar uma vantagem de 4-0 no marcador, com dois breaks, Elias, de 30 anos, fechou a primeira partida e manteve o ascendente na segunda, só tremendo no oitavo jogo, ao sofrer uma quebra de serviço, que devolveu de imediato, para se impor no terceiro match point, em uma hora e 26 minutos.

Nas meias-finais, o jogador português terá como adversário o francês Quentin Halys, 219.º colocado no ranking mundial, que esta quinta-feira superou o transalpino Francesco Forti, por 7-5 e 6-3.