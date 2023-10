Gastão Elias apurado para as meias-finais de pares do Challenger de Curitiba

O tenista português Gastão Elias e o espanhol Carlos Taberner apuraram-se na quinta-feira para as meias-finais de pares do Challenger de Curitiba, no Brasil, após superarem o par segundo cabeça de série do torneio.

Frente ao brasileiro Orlando Luz e ao boliviano Boris Arias, a dupla luso-espanhola, a única não pré-designada a marcar presença nas meias-finais, manteve-se sempre na frente do marcador e acabou por levar de vencida por 2-0, com parciais de 6-4 e 6-2, em uma hora e cinco minutos.

Nas meias-finais, Elias e Taberner vão medir forças com o par quarto cabeça de série, formado pelo argentino Guido Andreozzi e pelo uruguaio Ignacio Carou.