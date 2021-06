Gastão Elias arranca triunfo na estreia no challenger 7 de Biella

O português Gastão Elias conquistou esta terça-feira um triunfo, em três sets, na estreia no challenger 7 de Biella, para garantir a qualificação para a segunda ronda do torneio italiano.

O tenista da Lourinhã, que no domingo se sagrou campeão do challenger 4 de Oeiras, precisou de três parciais para bater o italiano Flávio Cobolli, 386.º colocado no ranking ATP, por 1-6, 6-3 e 6-4, em duas horas e três minutos.

Depois de sofrer dois breaks e ter perdido o set inaugural em apenas 25 minutos, Gastão Elias, número 253 na hierarquia mundial, entrou em jogo no parcial seguinte e restabeleceu a igualdade no marcador ao quebrar, em duas ocasiões, o jovem italiano, de 19 anos.

No terceiro set, o momento decisivo do encontro surgiu no nono jogo, quando Elias quebrou Flávio Cobolli ao oitavo ponto de break de que dispôs e serviu para selar o triunfo, no quarto match point.

Na próxima ronda do torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour, o tenista português, de 30 anos, vai medir forças com o vencedor do embate entre o terceiro cabeça de série, o alemão Daniel Altmaier (145.º), e o dinamarquês Holger Rune (291.º), número um mundial de juniores e vice-campeão do challenger 4 de Oeiras.