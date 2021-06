Gastão Elias atinge os quartos de final do challenger de Forli

O português Gastão Elias qualificou-se esta quarta-feira para os quartos de final do challenger de Forli, ao vencer na segunda ronda o brasileiro Orlando Luz.

O jogador da Lourinhã, número 250 no ranking ATP, precisou de uma hora e 53 minutos na terra batida italiana para eliminar o jovem adversário, de 23 anos, que figura no 328.º posto na hierarquia mundial, por 6-4 e 7-6 (9-7), do torneio de categoria 80 do ATP Challenge Tour.

Depois de um set inaugural equilibrado e tranquilo com apenas uma quebra de serviço no último jogo, Gastão Elias desperdiçou um match point no 10.º jogo da segunda partida e viu-se obrigado a salvar dois set points no tie-break para selar o triunfo.

Nos quartos de final, o campeão do Open de Oeiras IV vai defrontar o vencedor do encontro entre o italiano Raul Brancaccio (336.º ATP) e o croata Duje Ajdukovic (297. ATP).