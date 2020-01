Gastão Elias avança para segunda ronda do challenger de Ann Arbor

O tenista português Gastão Elias apurou-se esta segunda-feira para a segunda ronda do torneio de Ann Arbor, do circuito challenger, ao vencer em três sets (2-6, 7-5 e 6-3) o equatoriano Diego Hidago, em duas horas e 45 minutos.

O tenista natural da Lourinhã, 447.º da hierarquia mundial, deixou-se quebrar por duas vezes no primeiro parcial, a primeira quando servia para tentar fazer o 3-3, que embalou o adversário para a vantagem no encontro.

Num segundo set mais equilibrado, Elias viria a mostrar-se mais forte do que o opoente de ranking superior (371.º) e fez o break no final para vencer por 7-5, tendo consumando a reviravolta no último e decisivo parcial, em que por duas vezes superou o serviço do equatoriano.

Na segunda ronda, o norte-americano Bjorn Fratangelo, primeiro cabeça de série do torneio, será o adversário do tenista português.