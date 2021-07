Gastão Elias bate Istomin e segue para os 'quartos' do Porto Open

O tenista português Gastão Elias bateu esta quinta-feira o uzbeque Denis Istomin e acedeu aos quartos de final do Porto Open, torneio de categoria 80 do ATP Challenge Tour, que está a decorrer no Complexo Desportivo do Monte Aventino.

O jogador da Lourinhã, 240.º colocado no ranking ATP, impôs-se ao experiente adversário, de 34 anos, antigo número 33 da hierarquia mundial e atual 188.º classificado, em duas partidas, com os parciais de 7-5 e 6-4, ao fim de uma hora e 27 minutos de encontro.

Depois de só ter conseguido passar para a frente no 11.º jogo do set inaugural, Elias voltou a quebrar o adversário em duas ocasiões no segundo parcial, face a um break sofrido, para assegurar a passagem aos quartos de final pela sétima vez esta temporada.

Graças ao triunfo diante Denis Istomin, detentor e dois títulos ATP, em Nottingham (2015) e Chengdu (2017), o campeão do Oeiras Open IV vai defrontar o equatoriano Emilio Gómez, que eliminou esta quinta-feira o francês Geoffrey Blancaneaux em três sets, pelos parciais de 6-1, 6-7 (7-9) e 6-1.

Assim como Gastão Elias, de 30 anos, o português Gonçalo Oliveira (297.º ATP) garantiu na quarta-feira o apuramento para os quartos de final do Porto Open e terá como adversário o ucraniano Sergiy Stakhovsky (242.º ATP).