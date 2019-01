Gastão Elias cai nos oitavos-de-final do torneio de Columbus

O tenista português Gastão Elias, 248.º do ranking ATP, foi esta quinta-feira eliminado nos oitavos-de-final do torneio challenger de Columbus, nos Estados Unidos, ao perder com o francês Vincent Millot.Elias perdeu em três sets frente ao gaulês, por 6-4, 1-6 e 6-1, ao fim de uma hora e 49 minutos.Na quarta-feira, o também português Gonçalo Oliveira, 284.º da hierarquia, foi afastado na segunda ronda do torneio, ao perder com o espanhol Bernabé Zapata, 268.º jogador do mundo, por 1-6, 7-6 (7-5) e 7-5.