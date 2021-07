Gastão Elias cede na estreia no Challenger de Amersfoort

O tenista português Gastão Elias foi eliminado esta terça-feira na ronda inaugural do Challenger de Amersfoort, torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour, por 6-1 e 6-3, diante do egípcio Mohamed Safwat.

A jogar o seu nono torneio de categoria challenger este ano, e com um título conquistado no Oeiras Open IV, o tenista da Lourinhã, 232.º classificado do ranking ATP, perdeu ao cabo de uma hora e 13 minutos de encontro, depois de ter sido quebrado em quatro ocasiões e só ter devolvido um break.

Safwat, número 172 do mundo, entrou decidido nas duas partidas, sempre quebrando cedo o serviço do português, de 30 anos, e limitou-se a gerir as respetivas vantagens num encontro em que só perdeu 16 pontos nos seus jogos de serviço.

Apurado para a segunda ronda, o tenista egípcio, de 30 anos, vai agora defrontar nos oitavos-de-final o holandês Jesper de Jong, que precisou de três partidas para levar de vencida o francês Manuel Guinard, pelos parciais de 7-6 (5), 4-6 e 7-6 (7-5).

Com o desaire na Holanda, onde perdeu pela primeira vez este ano na ronda inaugural de um Challenger, Gastão Elias segue agora viagem para o Challenger de Tampere, na Finlândia.