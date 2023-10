Gastão Elias e Carlos Taberner desistem e falham final de pares do Challenger de Curitiba

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Gastão Elias e o espanhol Carlos Taberner desistiram esta sexta-feira antes de disputarem as meias-finais de pares do Challenger de Curitiba, no Brasil, falhando assim a possibilidade de marcar presença na final.

A dupla luso-espanhola tinha derrotado na quinta-feira o par formado pelo brasileiro Orlando Luz e o boliviano Boris Arias, pelo que ia defrontar hoje a dupla quarta cabeça de série, formada pelo argentino Guido Andreozzi e pelo uruguaio Ignacio Carou, que assim seguiu para a final.