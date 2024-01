Gastão Elias e João Sousa seguem para os 'quartos' do Oeiras Indoor Open II

Os tenistas portugueses João Sousa e Gastão Elias qualificaram-se esta quarta-feira para os quartos de final do Oeiras Indoor Open II, torneio de categoria 75 do ATP Challenger Tour, que está a decorrer no Complexo de Ténis do Jamor.

O primeiro representante nacional a garantir a manutenção em prova foi o tenista da Lourinhã, vice-campeão no domingo do Oeiras Indoor Open I, que travou uma dura batalha com a jovem promessa do ténis norte-americano Ethan Quinn, de 19 anos, só levando a melhor ao cabo de três sets, pelos parciais de 3-6, 7-5 e 6-4, ao fim de duas horas e 25 minutos.

"Foi um jogo complicado contra um jogador um pouco aleatório no que diz respeito à tática. Foi muito difícil de arranjar soluções para o estilo de jogo dele. Obviamente que ele sabia que eu, provavelmente, do fundo do campo, em pontos mais longos, seria mais difícil, portanto optou por jogar de uma forma muito agressiva. Houve poucas trocas de bolas e isso fez com que fosse um jogo difícil de me adaptar e arranjar soluções", explicou o atleta português.

Diante de "um jogador com muita potência, que joga muito bem à rede e servia bem", Gastão Elias (304.º ATP) revelou-se "feliz por ter conseguido uns 'breaks' em momentos importantes, que foi isso que fez a diferença" no triunfo de hoje.

Na próxima fase da prova, Elias, de 33 anos, que no domingo disputou a 23.ª final da carreira, vai defrontar o francês Valentin Royer (258.º ATP), responsável pela eliminação na segunda ronda do polaco Maks Kasnikowski, campeão do Oeiras Indoor Open I, em duas partidas, por 6-3 e 6-2.

Jornada bem distinta viveu João Sousa, após o triunfo sofrido em três sets na ronda inaugural. O minhoto, número 244 do ranking ATP, mas antigo top 30 mundial, não deu qualquer hipótese ao adversário italiano Lorenzo Giustino (288.º ATP) e, com os parciais de 6-3 e 6-1, reservou uma vaga nos quartos de final do segundo Challenger português da temporada.

"Foi uma boa exibição. Estou contente com a vitória, mas ainda mais contente por ontem [terça-feira] ter sido um dia muito difícil e exigente, não só a nível físico, como mental, e ter vindo um dia diferente, já bastante mais recuperado e ter dado a réplica que dei e feito uma exibição de bom nível, o que era importante para mim", sublinhou Sousa, após uma hora e sete minutos em court.

Nos quartos de final, o vimaranense, de 34 anos, vai ter do outro lado da rede o esquerdino norte-americano Martin Damm (255.º ATP), com quem perdeu no Challenger de Bratislava em outubro de 2023, em três sets, e hoje derrotou o britânico Paul Jubb, por 6-2, 3-6 e 7-5.