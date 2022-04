Gastão Elias e Nuno Borges vitoriosos no arranque do Oeiras Open II

Gastão Elias, campeão do Oeiras Open I, regressou esta terça-feira ao centralito do Complexo de Ténis do Jamor com uma vitória diante o alemão Sebastian Fanselow, enquanto Nuno Borges eliminou Pedro Sousa na ronda inaugural do segundo challenger português.

Depois de conquistar domingo o nono título da carreira no ATP Challenger Tour, o tenista da Lourinhã, número 173.º no ranking mundial, estreou-se hoje no Oeiras Open II com um triunfo fácil frente ao germânico, 396.º classificado na mesma hierarquia, em dois sets, com os parciais de 6-1 e 6-2, ao fim de uma hora e um minuto.

Elias, de 31 anos, mostrou-se consistente e nem precisou de arriscar muito para eliminar o adversário e assegurar a sexta vitória consecutiva, garantindo, assim, a qualificação para a segunda ronda e um encontro com Nuno Borges, 143.º colocado no ranking mundial.

O jovem tenista da Maia, de 25 anos, defrontou na primeira ronda Pedro Sousa, a regressar à competição depois de uma cirurgia ao pulso esquerdo, e, apesar de ter cedido o primeiro parcial, ganhou o encontro em três partidas, por 4-6, 7-5 e 6-3, ao cabo de duas horas e seis minutos.

Na próxima jornada, Nuno Borges e Gastão Elias vão defrontar-se pela sexta vez, sendo que o confronto direto é favorável ao maiato (3-2), na luta por uma vaga nos quartos de final do Oeiras Open II.

João Domingues, Tiago Cação e Pedro Araújo também disputaram a primeira ronda do quadro principal, mas acabaram todos afastados.

Enquanto o tenista de Oliveira de Azeméis foi ultrapassado pelo húngaro Zsombor Piros, por duplo 6-3, Cação foi derrotado pelo brasileiro Óscar José Gutiérrez, por 6-2 e 6-3, e Araújo cedeu perante o francês Evan Furness, com os parciais de 7-6 (9-7) e 6-3.