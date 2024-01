Gastão Elias é o único tenista português nas 'meias' do Oeiras Indoor Open I

O tenista Gastão Elias foi o único dos três portugueses em prova a apurar-se para as meias-finais do Oeiras Indoor Open I, no Complexo de Ténis do Jamor, depois de Jaime Faria e João Sousa terem sido eliminados.

O jogador da Lourinhã, de 33 anos, garantiu a manutenção no torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour às custas de um triunfo sobre o compatriota Jaime Faria, de apenas 20 anos, que só cedeu ao cabo de três sets, pelos parciais de 6-2, 3-6 e 6-4.

Depois de repetir a presença nos quartos de final de um challenger, pela segunda vez na carreira, o lisboeta, que figura no 410.º lugar no ranking ATP, não resistiu à maior experiência de Gastão Elias, que assinou a sua 18.ª vitória consecutiva no Complexo de Ténis do Jamor.

"Estou muito feliz por mais uma vitória. Foi um jogo totalmente diferente dos dois anteriores, com um nervosismo e uma tensão diferentes. Jogar com um português é sempre especial. Fico feliz por, não tendo jogado o melhor ténis, ter conseguido encontrar formas de ganhar os pontos e, no final, a vitória, que era o mais importante", adiantou Elias, confessando ter sentido o adversário "nervoso e com a energia baixa".

Consumado o triunfo ao fim de duas horas e dois minutos, o jogador português vai defrontar sábado, a partir das 11:00, o bielorrusso Egor Gerasimov (366.º ATP), responsável pela derrota do norte-americano Thai-Son Kwiatkowski, também em três partidas, por 6-7 (2-7), 6-3 e 6-4.

Já João Sousa, segundo cabeça de séria e 249.º mundial, não foi capaz de superar o jovem polaco Maks Kasnikowski (324.º ATP) e acabou por ceder a vaga nas meias-finais do Oeiras Indoord Open I em dois sets, por 7-6 (7-1) e 6-4.