Gastão Elias eliminado na estreia no 'challenger' de Aix-en-Provence

O tenista português Gastão Elias foi esta segunda-feira eliminado na primeira ronda do 'challenger' de Aix-en-Provence, ao perder em dois sets com o chileno Nicolás Jarry.

Gastão Elias, 153.º classificado no ranking mundial, foi batido por um tenista posicionado ligeiramente acima na hierarquia da ATP, na qual ocupa o 147.º lugar, pelos parciais de 6-3 e 7-6 (7-4), após uma hora e 32 minutos de confronto no 'court' de terra batida.

O tenista português, de 31 anos, sofreu uma única quebra de serviço no primeiro 'set' e isso foi suficiente para Jarry ganhar vantagem, com os dois jogadores a conservarem os jogos em que serviram no segundo parcial, decidido no 'tie-break' a favor do chileno.