Gastão Elias eliminado na primeira ronda do Challenger de Newport Beach

O tenista português Gastão Elias foi esta segunda-feira eliminado na primeira ronda do Challenger de Newport Beach, nos Estados Unidos, ao perder com o brasileiro Thomaz Bellucci, em dois sets.Elias, 245.º do mundo, foi derrotado por Bellucci, 225.º, por 7-5, 6-4, em uma hora e 30 minutos, caindo pela primeira vez na primeira ronda de um torneio Challenger esta temporada.Este foi o terceiro encontro entre os dois tenistas, com Bellucci a somar o segundo triunfo, depois de já ter vencido no torneio ATP de Shenzhen, na China, em 2016, e ter sido derrotado no Challenger de Braunschweig, na Alemanha.Ainda esta segunda-feira Gonçalo Oliveira, 288.º do mundo, defronta o norte-americano Marcos Giron, 249.º, naquele que será o primeiro confronto entre ambos.