Gastão Elias eliminado na primeira ronda do 'challenger' de Parma

O tenista português Gastão Elias caiu esta segunda-feira na primeira ronda do 'challenger' de Parma, ao perder em dois sets com o sueco Elias Ymer.

Diante do 148.º jogador mundial, o tenista da Lourinhã, de 31 anos, deu uma boa réplica, mas acabou derrotado pelos parciais de 7-6 (11-9) e 6-4, após uma hora e 57 minutos na terra batida italiana.

Com a eliminação do 165.º tenista do ranking ATP e número três nacional, a representação lusa no challenger de Parma fica entregue a João Domingues.

Vindo da fase de qualificação, o 333.º classificado da hierarquia mundial vai defrontar o brasileiro Thiago Monteiro, oitavo cabeça de série, na primeira ronda do torneio italiano.