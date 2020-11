Gastão Elias eliminado na primeira ronda do 'challenger' de São Paulo

O tenista português Gastão Elias, 427.º jogador mundial, foi esta terça-feira eliminado na primeira ronda do torneio 'challenger' de São Paulo, no Brasil, em terra batida, ao perder com o anfitrião Thiago Monteiro, 84.º.

No quadro principal por convite (wild-card), Elias foi derrotado em dois 'sets', pelos parciais de 6-3 e 6-2, num embate que durou uma hora e 20 minutos.

A prova brasileira conta com a presença do também português Frederico Silva, 203.º da tabela ATP, que defronta ainda esta terça-feira o tunisino Aziz Dougaz, 375.º.