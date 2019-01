Gastão Elias eliminado nas meias-finais do torneio de Orlando

O tenista português Gastão Elias foi este sábado eliminado nas meias-finais do torneio 'challenger' de Orlando, nos Estados Unidos, ao perder em dois 'sets' com o norte-americano Marcos Giron.Gastão Elias, 263.º classificado do 'ranking' mundial e 12.º cabeça de série da prova, perdeu frente a um adversário menos bem posicionado na hierarquia ATP, na qual ocupa o 308.º lugar, pelos parciais de 6-3 e 7-5, após uma hora e 26 minutos de confronto.Na final do 'challenger' de Orlando, torneio que se disputa em piso duro, Giron vai discutir o título com o vencedor do encontro entre o norte-americano Michael Redlicki e Darian King, de Barbados.