Gastão Elias eliminado nas meias-finais no Jamor

Gastão Elias (304.º ATP), finalista do primeiro Indoor Oeiras Open, perdeu nas 'meias' do segundo, no Jamor, face ao suíço Leandro Riedi (320.º), por 6-3 e 6-3. Riedi vai defrontar o norte-americano Martin Damm (255.º) na final.