Gastão Elias espera no Brasil

Gastão Elias, um dos melhores tenistas portugueses de sempre mas agora fora do top 500 depois de mais de dois anos de lesões, estava a preparar-se para voltar a competir quando o coronavírus suspendeu o ténis, para já, até dia 13 de julho.

O lourinhanense de 29 anos está no Brasil, país da sua mulher, a cumprir a quarentena. "Não adianta massacrar o corpo com ténis diariamente, quando falta tanto tempo para voltarmos à competição. Neste momento, o meu objetivo é manter a forma física. Há grandes possibilidades de só voltarmos a jogar no próximo ano."

Elias lembra que muitos tenistas estão a sofrer com esta situação: "No meu caso, tento manter ao mínimo tudo o que são despesas, porque não se sabe quando vamos voltar a competir, mas sei de colegas que vão optar por colocar um ponto final na carreira."