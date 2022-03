Gastão Elias garante primeiros 'quartos' da época e Pedro Sousa eliminado no Oeiras Open

O tenista português Gastão Elias garantiu esta quinta-feira os primeiros quartos de final da temporada, ao bater o italiano Andrea Vavasori, na segunda ronda do Oeiras Open, enquanto Pedro Sousa foi eliminado no Complexo de Ténis do Jamor.

Num encontro decidido em três partidas, o jogador da Lourinhã, 198.º colocado no ranking mundial, sentiu algumas dificuldades para superar o adversário transalpino (259.º ATP), que só se deixou quebrar com os parciais de 6-4, 4-6 e 7-6 (8-6), ao fim de duas horas e 39 minutos.

Graças ao triunfo no centralito do Jamor, Gastão Elias, de 31 anos, vai estrear-se, este ano, no lote de oito finalistas frente ao checo Vit Kopriva, número 164 do mundo, um jovem de 24 anos que nunca defrontou antes.

Já Pedro Sousa, a regressar à competição no torneio português de categoria 80 do ATP Challenger Tour, após sete meses de ausência, por lesão no pulso esquerdo, cedeu diante o croata Nino Serdarusic, que figura no 207.º lugar na hierarquia mundial, em dois sets, pelos parciais de 7-6 (7-4) e 6-2.

Depois de ter servido com 5-4 no marcador para fechar o primeiro parcial e ter cedido, o tenista do CIF (268.º ATP) não foi capaz de reagir e acabou por não conseguir se juntar aos compatriotas Nuno Borges e Gastão Elias na fase seguinte da prova.