Gastão Elias lesiona-se durante a final do Challenger de Girona

Gastão Elias teve de abandonar a final do Challenger de Girona, em Espanha, devido a lesão numa coxa, quando o resultado estava empatado em sets, depois de o português, 222.º do ranking mundial, ter ganho o primeiro por 7-5 e o russo Ivan Gakhov (241.º ATP) o segundo por 6-4.Elias ainda foi assistido durante o encontro, mas acabou mesmo por desistir, fazendo então de Gakhov o campeão do torneio espanhol.