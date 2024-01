Gastão Elias na final do Oeiras Indoor Open I

O tenista português Gastão Elias qualificou-se este sábado para a final do Oeiras Indoor Open I, no Complexo de Ténis do Jamor, onde vai discutir o título do challenger com Maks Kasnikowski, carrasco de João Sousa nos 'quartos'.

O jogador natural da Lourinhã, número 336 no ranking ATP, precisou de três sets para superar o bielorrusso Egor Gerasimov (366.ºATP), pelos parciais de 6-4, 3-6 e 6-3, ao fim de duas horas e 13 minutos.

Graças à exibição frente ao antigo 65.º colocado na hierarquia mundial, Gastão Elias, de 33 anos, garantiu a 23.º final da carreira em torneios do ATP Challenger Tour e um confronto com o jovem polaco Maks Kasnikowski (324.º ATP), de 20 anos, que superou na segunda meia-final da prova o francês Valentin Royer (276.º ATP), por duplo 6-4.

"É um ótimo começo [de ano], muito melhor do que esperava. Tenho trabalhado para isto, tenho trabalhado bem. Nunca me preocuparam muito os resultados, porque sabia que, mais tarde ou mais cedo, iam aparecer. É uma questão de estar bem fisicamente e aproveitar as oportunidades. Até agora é o que tenho feito", frisou o tenista português.

A final do Oeiras Indoor Open I, primeiro challenger português da temporada, está agendada para as 11h00 de domingo, na nave dos courts de piso rápido do Jamor, onde Elias terá pela frente a possibilidade de alcançar o 11.º título da carreira, ao passo que o adversário lutará pelo primeiro triunfo no circuito.

Na prova de pares, os britânicos Jay Clarke e Marcus Willis, terceiros cabeças de série, bateram a dupla formada pelo francês Théo Arribage e o belga Michael Geerts, por 6-4, 6-7 (9-11) e 10-3, e sagraram-se campeões do Oeiras Indoor Open I.