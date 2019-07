Gastão Elias na segunda ronda do challenger de Tampere

O tenista português Gastão Elias, 322.º jogador mundial, qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda do torneio 'challenger' de Tampere, na Finlândia, ao vencer o uruguaio Martin Cuevas, 326.º.Na ronda inaugural da prova disputada em terra batida, Gastão Elias, que já foi o número 57 da hierarquia, em 2016, superou Cuevas em dois 'sets', pelos parciais de 7-5 e 6-0, num embate que durou uma hora e nove minutos.Gastão Elias irá agora defrontar na segunda ronda o equatoriano Roberto Quiroz, 231.º ATP e 10.º cabeça de série, que ficou isento da primeira eliminatória.Na segunda ronda, também depois de não terem tido de jogar a primeira, estão igualmente os portugueses Pedro Sousa, 113.º jogador mundial e primeiro cabeça de série, e Gonçalo Oliveira, 252.º da tabela e 14.º pré-designado.Pedro Sousa defronta o russo Alexander Zhurbin, 449.º ATP, ou o belga Christopher Heyman, 495.º, enquanto Gonçalo Oliveira mede forças com o vencedor do embate entre o belga Jeroen Vanneste, 465.º, e o francês Fabien Reboul, 486.º.