Gastão Elias nos oitavos de final challenger de Nur-Sultan

O português Gastão Elias, 345.º do ranking mundial, qualificou-se esta terça-feira para os oitavos de final do challenger de Nur-Sultan, ao vencer o russo Pavel Kotov, 274.º do circuito.O tenista natural da Lourinhã impôs-se ao 12.º cabeça de série do torneio cazaque por 6-4 e 6-0, em uma hora e 15 minutos.Ainda na segunda ronda, o também português Gonçalo Oliveira, nono cabeça de série e 262.º do mundo, vai defrontar o vietnamita Nam Hoang Ly, 417.º.