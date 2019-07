Gastão Elias nos oitavos de final do torneio de Tampere

O tenista português Gastão Elias qualificou-se esta terça-feira para os oitavos de final do torneio de Tampere, ao vencer o equatoriano Roberto Quiroz na segunda ronda da prova finlandesa do circuito challenger em terra batida.





Gastão Elias, 322.º do ranking mundial, impôs-se em três sets a um tenista classificado quase 100 lugares acima na hierarquia ATP, na qual ocupa a 231.ª posição, pelos parciais de 6-7 (8-10), 6-3 e 6-3, após uma maratona de duas horas e 51 minutos de confronto.Nos oitavos de final do torneio de Tampere, o tenista português vai defrontar o esloveno Blaz Rola, 161.º do 'ranking' mundial e quinto cabeça de série da prova finlandesa.