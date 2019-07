Gastão Elias nos quartos de final challenger de Nur-Sultan

O português Gastão Elias, 345.º do ranking mundial de ténis, qualificou-se esta quinta-feira para os quartos de final do challenger de Nur-Sultan, ao vencer o bósnio Mirza Basic, 212.º do mundo e sexto cabeça de série.O tenista natural da Lourinhã impôs-se a Basic, pelos parciais de 3-6, 6-3 e 7-6 (8-6), após duas horas e 26 minutos, depois de Gonçalo Oliveira ter sido esta quinta-feira eliminado pelo sul-coreano Yunseong Chung, por 6-7 (3-7), 7-5 e 6-4.Nos quartos de final do torneio cazaque, Elias vai defrontar o russo Evgeny Donskoy, 126.º do circuito e primeiro favorito.