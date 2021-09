Gastão Elias perde com Marius Copil e Portugal está empatado na Roménia na Taça Davis

O tenista Gastão Elias perdeu este sábado frente a Marius Copil e a seleção nacional terminou empatada (1-1) com a Roménia o primeiro dia da eliminatória do Grupo Mundial I da Taça Davis, que está a decorrer em Cluj-Napoca.

O jogador da Lourinhã, que figura no 215.º lugar no 'ranking' ATP, não conseguiu superar o número um romeno e 250 mundial e cedeu o segundo encontro de singulares da jornada de hoje, pelos parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 22 minutos.

Depois do primeiro ponto conquistado por João Sousa no desafio inaugural ante Filip Cristian Jianu, por 6-3 e 7-5, Marius Copil, antigo 56.º colocado na hierarquia ATP, restabeleceu a igualdade no marcador (1-1), no piso rápido 'indoor' da Sala Sporturilor Horia Demian, e deixou a eliminatória em aberto.

Portugal e Roménia voltam no domingo a defrontar-se para disputar um encontro de pares, que colocará frente a frente João Sousa/Gastão Elias e Marius Copil/ Horia Tecau, e mais dois desafios de singulares para apurar a equipa vencedora.