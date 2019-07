Gastão Elias perde nos quartos de final challenger de Nur-Sultan

O português Gastão Elias, 345.º do ranking mundial, foi esta sexta-feira eliminado nos quartos de final do challenger de Nur-Sultan, ao perder frente a Evgeny Donskoy, 126.º do circuito e primeiro cabeça de série.





O tenista natural da Lourinhã foi batido em dois sets, por 6-4 e 7-6 (7-4), em uma hora e 52 minutos.