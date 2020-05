Genie Bouchard coloca-se a leilão

A canadiana Eugenie Bouchard aderiu a mais uma iniciativa solidária, utilizando a sua popularidade, em especial junto do público masculino. A antiga top 5 mundial iniciou um leilão, onde quem pagar mais poderá passar um dia com ela num torneio, sentar-se na sua Player’s Box e até jantar com a jogadora de 26 anos. O torneio será à escolha do vencedor. O dinheiro do leilão será doado a uma instituição.

"Estou muito empolgada de fazer parte do ‘All In Challenge’. Tu e um amigo podem escolher qualquer torneio para ir, sentarem-se na minha box com a minha equipa, depois ir jantar comigo e ganhar uma raquete autografada", escreveu a tenista de 26 anos e atual 323 do mundo no seu Twitter. O leilão começou em 2 mil euros e nesta altura já vai… em perto de 20 mil!

Bouchard, vice-campeã de Wimbledon em 2014 e uma das melhores juniores da sua geração, não tem vivido tempos felizes dentro de campo, mas o seu ‘valor de mercado’ fora dele continua, aparentemente, em alta!