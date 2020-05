Genie Bouchard 'rematada' por 85 mil dólares

Eugenie Bouchard, atualmente fora do top 300 do ranking WTA, voltou a provar nas últimas semanas que o seu valor para os fãs da modalidade está ainda bem acima do seu ranking atual.

A canadiana encerrou ontem um leilão, onde o ‘bem’ licitado era passar um dia com ela num torneio de ténis com direito a jantar, e o vencedor pagou, nada mais nada menos, 85 mil (!) dólares (79 mil euros) para poder ter essa proximidade com a antiga vice-campeã de Wimbledon.

"85 mil dólares? Que loucura. Vocês são incríveis. Isto vai ajudar pessoas que realmente precisam. Estou muito orgulhosa por fazer parte disto e perceber que os meus fãs são mesmo os melhores", exultou Genie nas redes sociais.

É que a canadiana vai oferecer a totalidade do dinheiro a um hospital que esteja a necessitar do valor em tempos de crise pandémica.

A base de licitação para esta ‘brincadeira’ eram 2.500 dólares e houve 37 propostas ao longo de um mês de leilão online. Tudo por uma boa causa...