Giustino vence encontro com mais de seis horas

Lorenzo Giustino, italiano de 29 anos, nunca tinha vencido um encontro em quadros principais no circuito ATP ao longo da carreira, mas a primeira vez que conseguiu... foi em grande!

O transalpino, que já passou por Portugal em Futures e Challengers, saiu vencedor do segundo encontro mais longo da história de Roland Garros – e 8º mais comprido de sempre na modalidade –, ao bater o jovem francês Corentin Moutet, por 0-6, 7-6(7), 7-6(3), 2-6 e 18-16, num encontro que se prolongou... por 6h05, ficando a 28 minutos do recorde do torneio (6h33, em 2004).

Para se ter uma ideia da importância deste encontro, Giustino ganhou 84 mil euros ao passar à segunda ronda em Paris, mais do que tinha ganhado durante todo o ano de 2019.

A jornada ficou ainda marcada pela passagem à 2ª ronda de Rafael Nadal, 12 vezes campeão; Dominic Thiem, no primeiro encontro desde que ganhou o US Open, e Serena Williams, à procura do seu 24º título de Grand Slam.

João Sousa joga hoje

Entretanto, hoje é dia de estreia para o único português presente nos quadros principais de Roland Garros.

João Sousa, 77º ATP, vai defrontar o eslovaco Andrej Martin, 102º do ranking mundial, no court 4 do complexo francês. Se não chover (e tem chovido...) os dois sobem ao campo por volta das 15h30. João jogará depois a sua primeira ronda de pares amanhã.