Gonçalo Oliveira acede ao quadro principal do Oeiras Open I e cede 'wild card' a Cação

O tenista Gonçalo Oliveira beneficiou da desistência de alguns jogadores e acedeu diretamente ao quadro principal do Oeiras Open I, que vai decorrer no Complexo Desportivo do Jamor, libertando um 'wild card' que foi atribuído a Tiago Cação.

A Federação Portuguesa de Ténis (FPT) havia endereçado um convite ao jogador do Porto, número 296.º no 'ranking' ATP, assim como a Gastão Elias (358.º) e Nuno Borges (375.º), mas, graças às várias desistências de última hora, Oliveira garantiu a entrada direta e o 'wild card' foi entregue a Tiago Cação (558.º), que havia sido contemplado com um passe para a fase de qualificação.

Assegurada a entrada de Cação na principal grelha do torneio português do ATP Challenger Tour, a FPT ficou com um convite disponível para o 'qualifying' e apostou em Miguel Gomes, um jovem jogador, de 17 anos, que atingiu recentemente a final do Banana Orange Bowl, um dos mais importantes torneios do circuito mundial de sub-18.

O jovem tenista do Centro de Alto Rendimento da FPT vai juntar-se assim a Luís Faria (827.º) e a Pedro Araújo (1009.º) no grupo de convidados da fase de qualificação do Oeiras Open I, torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, que terá lugar no Complexo Desportivo do Jamor, entre 28 de março e 04 de abril.