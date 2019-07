Gonçalo Oliveira afastado do challenger de Recanati

O tenista português Gonçalo Oliveira, 257.º jogador mundial, foi esta segunda-feira eliminado na primeira ronda do torneio challenger de Recanati, em Itália, ao perder com o anfitrião Raul Brancaccio.





Gonçalo Oliveira caiu face aos 356.º ATP em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-4, num embate que durou uma hora e 15 minutos.O jogador luso apenas conseguiu um break, no quarto jogo do segundo set, e sofreu três, um no primeiro parcial, ao quarto jogo, e dois no segundo, ao primeiro e ao sétimo.