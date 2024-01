Gonçalo Oliveira afastado na primeira ronda da qualificação do Open da Austrália

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Gonçalo Oliveira foi esta quarta-feira afastado na primeira ronda da qualificação do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada, ao perder com o boliviano Hugo Dellien, em dois sets.

Oliveira, 224.º do ranking ATP, não conseguiu superar Dellien, com o 112.º tenista do mundo a vencer por 6-4 e 6-2, em uma hora e 23 minutos.

Na véspera, Francisca Jorge também tinha sido eliminada na estreia em majors, ao perder com a australiana Astra Sharma, na primeira eliminatória do qualifying.

Nuno Borges tem entrada direta no quadro de singulares, enquanto Francisco Cabral vai jogar nos pares.