Gonçalo Oliveira afastado na primeira ronda do challenger da República Checa

Gonçalo Oliveira foi afastado esta segunda-feira pelo checo Michael Vrbensky na primeira ronda do challenger da República Checa, torneio de categoria 100 do ATP Challenger Tour.

O jogador natural do Porto, de 26 anos, que figura no 293.º lugar no ranking ATP, não conseguiu contrariar o jovem adversário, de 21 anos, e acabou eliminado ao cabo de três 'sets', pelos parciais de 6-3, 2-6 e 6-4.

Depois de ceder após duas horas de encontro, Gonçalo Oliveira permitiu a qualificação de Michael Vrbensky, 287.º colocado na hierarquia mundial, para a segunda ronda, ficando o checo a aguardar pelo encontro entre o compatriota Andrew Paulson e o boliviano Hugo Dellien para conhecer o próximo adversário.