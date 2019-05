Gonçalo Oliveira afastado na segunda ronda do torneio de Jerusalém

O tenista português Gonçalo Oliveira, sexto cabeça de série, foi esta quarta-feira eliminado na segunda ronda do torneio de Jerusalém, de categoria challenger, ao perder em dois sets frente ao búlgaro Dimitar Kuzmanov.

Gonçalo Oliveira, 254.º classificado do ranking mundial, perdeu com os parciais de 7-6 (7-4) e 6-2, em uma hora e 37 minutos, frente a um adversário situado na 330.ª posição da hierarquia da ATP e que na primeira ronda do torneio tinha afastado outro português, Frederico Silva.