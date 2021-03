Gonçalo Oliveira apura-se para a final de pares de Santiago do Chile

O tenista português Gonçalo Oliveira e o parceiro venezuelano Luis David Martinez apuraram-se esta sexta-feira para a final de pares do Challenger de Santiago do Chile, ao bater o uruguaio Mariano Cuevas e o peruano Juan Pablo Varillas nas meias-finais.

A dupla luso-venezuelana assegurou a qualificação para a derradeira etapa da prova diante Cuevas e Varillas em três sets, com o último é ser disputado num super tie-break, com os parciais de 6-3, 6-7 (5-7) e 10-3, ao cabo de uma hora e 29 minutos.

Garantido o triunfo, Gonçalo Oliveira, que já disputou esta temporada duas meias-finais de pares do Challenger Tour e uma terceira no ATP 250 de Santiago do Chile, e Luis David Martinez vão defrontar na discussão pelo título os brasileiros Rafael Matos e Felipe Meligeni Alves, segundos cabeças de série.