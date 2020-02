Gonçalo Oliveira avança para a segunda ronda do challenger de Calgary

O tenista português Gonçalo Oliveira apurou-se esta quarta-feira para a segunda ronda do challenger de Calgary, no Canadá, ao bater o argentino Matias Franco Descotte, por um duplo 6-4, em uma hora e 13 minutos.

Face ao número 685.º do 'ranking' ATP, o português, 287.º, conseguiu uma quebra de serviço ao quinto jogo para se colocar em vantagem (3-2), crucial para fechar sem dificuldades o primeiro parcial (6-4).

No segundo 'set', Gonçalo a abrir com um 'break' e colocou, praticamente, um ponto final nas aspirações do argentino com nova quebra no quinto jogo, para se adiantar para 4-1. Depois de chegar a 5-1, ainda permitiu o 5-4, mas fechou mesmo o encontro.

Nos oitavos de final, Gonçalo Oliveira vai medir forçar com o vencedor do encontro entre o norte-americano Alex Rybakov, 521.º jogador mundial, e o japonês Go Soeda, 118.º da hierarquia e segundo cabeça de série.